OHAL 3 ay daha uzatılıyor!
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da "OHAL, Meclis'te görüşülüp oylandıktan sonra 19 Nisan'dan itibaren uzayacak" dedi.17 Nisan 2018 Salı 20:27
MGK'dan tavsiye kararı çıkan OHAL Bakanlar Kurulu'nda da görüşüldü ve onaylandı.
TEZKERE TBMM'DE
OHAL'in 7. kez uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu. OHAL uzatılması 7. kez TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.
19 NİSAN'DAN İTİBAREN UZAYACAK
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da "OHAL, Meclis'te görüşülüp oylandıktan sonra 19 Nisan'dan itibaren uzayacak" dedi.
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