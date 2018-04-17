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OHAL 3 ay daha uzatılıyor!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da "OHAL, Meclis'te görüşülüp oylandıktan sonra 19 Nisan'dan itibaren uzayacak" dedi.

17 Nisan 2018 Salı 20:27
OHAL 3 ay daha uzatılıyor!

MGK'dan tavsiye kararı çıkan OHAL Bakanlar Kurulu'nda da görüşüldü ve onaylandı.

TEZKERE TBMM'DE

OHAL'in 7. kez uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu. OHAL uzatılması 7. kez TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

19 NİSAN'DAN İTİBAREN UZAYACAK

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da "OHAL, Meclis'te görüşülüp oylandıktan sonra 19 Nisan'dan itibaren uzayacak" dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 20:27
  1. Bekir Bozdağ
  2. OHAL
  3. ohal uzatılıyor
  4. ohal 3 ay daha
  5. Bakanlar Kurulu

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  • yorgunyorgun14 sa önce
    Buda chp kapak olsun
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