  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O yalancıdan büyük pişkinlik! Senin gibiler olmaz olsun...

Petrol, su, elektrik ve doğalgaz deprem bölgelerine mali hasarı, hesapları değiştirdi! İşte 84,1 milyar dolar tahmini

Enkazdan 150 saat sonra kurtarılmıştı... Bakan Fahrettin Koca minik kızı ziyaret etti

Genç kızın enkaz altında yaşadıkları yürekleri dağladı! Vefat eden annesini 3 gün boyunca beslemiş

Tatil süresi değişti! Milli Eğitim’den 10 il için yeni karar

Yine bir yağmacı merdivenden düştü

TCDD duyurdu: Depremzedelerin tahliyesi ücretsiz yapılacak

Türkiye depremi dünyada manşet oldu! Antakya’dan gelen bakın o kare: 'mucize' için bekliyor!

Türkiye depremi konuşurken İBB’de olanlara bakın! Ekrem’in kreşi tamamlanmadan çöktü

TOKİ'nin konutları depremden dimdik çıktı!
Gündem Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı! Baraj paylaşımı çok konuşuldu
Gündem

Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı! Baraj paylaşımı çok konuşuldu

Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 19:26:00 - 2023-02-12 19:30:19
Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı! Baraj paylaşımı çok konuşuldu

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06/02/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi ve Elbistan ilçesi merkez üsleri olan 2 deprem afeti sonrası sosyal medya platformunda 'BaBala TV' isimli Twitter hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu, bu paylaşımların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak “BaBala TV” isimli Twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle hesap sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan UĞUR hakkında ve paylaşım ile ilgili sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında TCK.nun 217/A maddesi kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturmaya başlanılmış, olayın aydınlatılması için gerekli talimatlar verilmiştir."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23