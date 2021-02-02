Oğuzhan Aygören kimdir, nerelidir? Oğuzhan Aygören hangi görevlerde bulundu?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını bahane eden marjinal gruplar kirli provokatörlüklerine devam ederken, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu atandığı öğrenildi. Rektör danışmanı iseDr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören oldu. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören’in DEVA Partisi kurucusu olduğu öğrenilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör danışmanı olarak atadığı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören, partisinden gelen baskılara fazla dayanamadı. Aygören, şu açıklamayı yaptı. "Bu atamayı kabul etmemin mümkün olmadığını tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim."

Oğuzhan Aygören kimdir?

Oğuzhan Aygöre 1980 yılında Denizli doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi'nde pazarlama ve girişimcilik alanında Dr. Öğretim Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi direktörüdür.

Girişimcilik, Pazarlama, E-ticaret, Yeni Ürün Tasarımı, İnovasyon ve Dijital Ekonomi alanlarında dersler vermektedir. Aynı zamanda İnovasyon ve Girişimcilik Sertifika Programının ve Uluslararası Rekabet ve Ticaret yüksek lisans programının koordinatörlüklerini yürütmekte ve Boğaziçi Üniversitesi Teknopark yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

1998 yılında Denizli Anadolu Lisesi'nden mezun olup lisans eğitimini 2002 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra 2004 yılında Koç Üniversitesi ve London Business School’dan MBA derecesini, 2013 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden pazarlama alanında doktora derecesini almıştır. Aynı sene İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak akademik hayata başlamış ve ayrıca doktora sonrası araştırma için 2014 yılı güz döneminde University of California, Berkeley’de ve 2016 yılı yaz döneminde Stanford Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak görev yapmıştır.

2015 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümü akademik kadrosuna katılmıştır. Akademiye katılmadan önce, Procter and Gamble’da inovasyon ve iş süreçleri yönetimi üzerine çalışmış ve 2007 yılında Londra merkezli Kindo isimli bir startup'a katılmıştır. Aileler için sosyal ağ sunan Kindo 2008 yılında aldığı yatırım ile MyHeritage isimli firmaya satıldıktan sonra mobil teknolojiler ve e-ticaret üzerine farklı girişimlerde bulunmuştur.

Startup'ların değer üretimi, şirketlerin yenilikçi ve girişimci olması, marka yönetimi, tüketici tercih davranışı ve siyasal pazarlama konularında araştırmalar yapmaktadır.

Halen çeşitli firmalar için pazar araştırmaları, müşteri yönetimi, girişimcilik ve inovasyon konularında danışmanlık ve eğitim vermekte ve birçok girişimcilik oluşumunda mentor ve danışman olarak yer almaktadır. Aynı zamanda kendi hazırlayıp sunduğu TV programı ile girişimciliği geniş kitlelere tanıtmak üzere çalışmaktadır.