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Siyaset Oğuzhan Asıltürk'ün açıklaması Saadetli Aktaş'ı gerdi: 'Padişahlıkla mı yönetiliyoruz?'
Siyaset

Oğuzhan Asıltürk'ün açıklaması Saadetli Aktaş'ı gerdi: 'Padişahlıkla mı yönetiliyoruz?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Oğuzhan Asıltürk'ün ittifak açıklaması Saadet Partisi Ankara Milletvekili adayı Ali Aktaş'ı gerdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 20:27:00 - 2021-01-26 20:29:49
Oğuzhan Asıltürk'ün açıklaması Saadetli Aktaş'ı gerdi: 'Padişahlıkla mı yönetiliyoruz?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'un ittifak açıklaması Ali Özkan'ı gerdi. Aktaş, Asiltürk'ün açıklamalarını "Padişahlıkla mı yönetiliyoruz?" sözleri ile yorumladı.

'Ne yapacağım kalbimde durur' demişti

Oğuzhan Asiltürk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ziyaretine ilişkin yaptığı son açıklamasında 'ittifak' sorusunu da cevapladı. Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asıltürk, "Seçime bir hafta kala buna karar verilir. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur." dedi.

'Saadet partisi krallıkla yönetilmiyor'

Asiltürk'ün sözlerini alıntılayan Aktaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Oğuzhan Asiltürk, ittifaklar konusunda 'Seçime bir hafta kala buna karar verilir. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur.' demiş. Padişahlıkla mı yönetiliyoruz? Partinin seçilmiş kurulları var. Bir kişi karar veremez. Saadet Partisi, tek kişinin kalbinde sakladığı görüşü açıklamak suretiyle politik kararların alındığı bir yer değildir, olmamalıdır. Saadet Partisi, krallıkla yönetilmiyor. Bir tür 'Allah'ın yeryüzündeki gölgesi' gibi hareket edilerek seçilmiş kadrolara koyun muamelesi yapılamaz."

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