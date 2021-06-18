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Siyaset Oğuzhan Asiltürk'e yönelik saldırıların ardından Milli Gazete'den tepki çeken hareket
Siyaset

Oğuzhan Asiltürk'e yönelik saldırıların ardından Milli Gazete'den tepki çeken hareket

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun iddiasının ardından solcu gazeteler Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ü lekelemek için kara propaganda yapmaya başladı. Milli Gazete iddiaları yalanlarken, sol basın hakkındaki tutumu tepkilere neden oldu. Ayrıca Saadet Partisi'nin, tüm yalan ve iftiralara rağmen solcularla halen ittifak içinde olması da kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 13:02:00 -
Oğuzhan Asiltürk'e yönelik saldırıların ardından Milli Gazete'den tepki çeken hareket

 yeniakit.com.tr 

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamalarının ardından kara propagandaya başlayarak Saadet Partisi'nin en etkili ismini lekelemeye kalktı. Tepki çeken bir yazı kaleme alan Uğuroğlu, AK Parti'nin, Asiltürk'ün yeğenine ihale verdiğini iddia etti.

Yeniçağ yazarının rezil yazısının ardından solcu gazeteler de harekete geçti. Asiltürk'ün AK Parti'ye yaklaşmasının önünü kesmek için yalanlarla dolu haberlere imza atan Cumhuriyet, BirGün, T24 gibi solcu gazeteler, Asiltürk'ü hedef aldı.

Milli Gazete'den tepki çeken tavır

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun tepki çeken sözleri yalanlandı. Forte Bilişim Teknoloji Şirketi'nden yapılan açıklamada, söz konusu ihale iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haberi duyuran Milli Gazete'nin tavrı ise tepkilere neden oldu. Yapılan haberde Oğuzhan Asiltürk savunulsa da, yalanlarla dolu manşetler atarak Saadet Partili ismi hedef alan gazetelerin hiçbirine değinilmedi!.. Oğuzhan Asiltürk ve yeğeni üzerinden kara propaganda yapan gazetelerin hiçbirinin ismi dahi anılmadı. Solculara tepki gösterilmeyen haber, okuyanları hayretler içinde bıraktı. Seçimlerde CHP ve HDP ile "dirsek teması" yapan Saadet Partisi'nin gazeteci Milli Gazete'nin solculara ses çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı.

İttifak nasıl devam edecek?

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı devirebilmek için solcularla işbirliği yapan Saadet Partisi'nin, sol gazetelerin türlü yalan ve iftiralarına rağmen halen bu ittifakın için nasıl devam edebildiği ise merak konusu oldu!..

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Yorumlar

Meslekleri siyasetçi olmuş ,

70 yaşını geçen hiç kimseye siyasette makam mevki vs vs...vermiyeceksin .
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nurettin akbulut

Oğuzhan abi istikameti bulduruyor. Partisi kendine ,özüne dönmeye çalışıyor.  
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