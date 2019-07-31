0553 313 94 23

Oğuz Kaan Salıcı’dan CHP’li belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’li belediye başkanlarının akrabalarını işe aldığı iddialarının araştırıldığını söyledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
Oğuz Kaan Salıcı’dan CHP’li belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’li belediye başkanlarının akrabalarını işe aldığı iddialarının araştırıldığını söyledi.


CHP’nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Deniz Yücel ile bir araya gelen ikili, ardından basın toplantısı düzenledi. Oğuz Kaan Salıcı, CHP’li belediyelerde başkanların akrabalarını işe almalarına ilişkin,“Genel merkeze bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. 31 Mart öncesinde verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Münferit yanlışlıklar yapılabilir. Genel merkezin müdahalesiyle bunlar düzeltiliyor. Sosyal medya üzerinde bazen olmamış şeyler olmuş gibi de yansıtılıyor. Bu iddiaları titizlikle araştırıyoruz. Gerçeklik payı var ise onlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.Salıcı, kongre sürecine yönelik erteleme olmadığını, taslağın hazır olduğunu ve takvimi ilerleyen günlerde açıklayacaklarını sözlerine ekledi.



Kaftancıoğlu’nun 6 yardımcısının işe gitmeden maaş aldığı iddiası


Ardından konuşan Kaftancıoğlu da 6 il başkan yardımcısının işe gitmeden belediyelerden maaş aldığı iddiasına yanıt verdi. Canan Kaftancıoğlu, "6 tane gencecik yardımcılarımız var. Benim siyaset yapabilmek için çalışan yardımcılarımın asla asla öyle bir şeyi yoktur. Emek üreten, var olmak için o fotoğrafını koydukları gençler, gece gündüz çalışan siyasete bulmak için zamana üretmeye çalışan insanlardır. Hepsiyle gurur duyuyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
    1. Başkentte kontrolden çıkan otomobil..
    2. Maden ocağında göçük: 2 işçiyi..
    3. Duvara çarpan tırın sürücüsü öldü
    4. Çaycuma Memur-Sen ve Diyanet-Sen..
    5. Türkiye’de 60 çeşit madenin ticareti..
    6. Kocaeli'de dereye atık döküldüğü iddiası
    7. “Çin’den Londra’ya kadar doğrudan..
    8. TürkTraktör yılın ilk yarısında yurt..
    9. Bakanlıklardaki bazı bürokratların..
    10. KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri İl..
    11. İzmit Belediyesi’nden taleplere anında..
    12. Sıcaktan bunalan güvercinler süs..
    13. Malul Gaziler Derneği isim değişimine..
    14. Başkan Demirtaş Kızılay’a kurban..
    15. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    16. Büyükşehir Belediyesi, Kurban..
    17. Siirt’te yük dolu kamyonun tehlikeli..
    18. Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine trafik..
    19. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    20. (Özel) 2 tonluk boğa 40 bin TL’ye..
    21. Bürokratların çift maaş aldığı iddiası
    22. Kilis’in ihracatı azaldı
    23. Oğuz Kaan Salıcı’dan CHP’li..
    24. Yatak odasında içtiği sigara sonu..
    25. ECO CCI üyelerine önemli çağrı:..
    26. Uyuşturucu alan arkadaşların..
    27. Orhaneli hayvan pazarında hareketlilik..
    28. Antalya’ya deniz süpürgesi geliyor
    29. Turizm istatistikleri
    30. Döviz kurları
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi