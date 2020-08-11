Oğulcan Çağlayan: "Bir sene ara verdiğimiz kupa merasimine devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı forma ile kupalar kazanacaklarına inandığını söyledi.

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Oğulcan, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Aslına bakarsanız bu camiadan hiç kopmamıştım. 17 yaşımda bu camiadan içeriye girmiştim ve sonrasında yaşanılan süreçten sonra buradan ayrılıp uzun bir yol katetmiştim. Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarın ve camianın gücünü hissedebiliyorum. Biz kocaman bir aile olacağız. Bir sene ara verdiğimiz kupa merasimine devam edeceğiz. Önümüzdeki sezon hızlı bir şekilde başlayıp, kupaları kaldırıp taraftarımızla birlikte çok güzel, mutlu günler yaşayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, şöyle konuştu:

"Biz söz verdiğimiz zaman sözümüzü tutarız. Herkesin değerleri vardır. Benim için bu değerler çok önemli. Bu süreçte sözleşme uzatmayacağımı ve önümüzdeki sezon farklı planlarımızın olduğunu Çaykur Rizespor'a dile getirdim. Onlar bana her zaman saygı duyduklarını söylediler ama beklemediğim anda son dakika aksiyon yaptılar. Biz de bunun akabinde karşılık verdik. Keşke böyle bir son olmasaydı ama kendileri böyle tercih etti. Ben onlara yeni sezonda başarılar diliyorum. İnşallah hayal ettikleri, hedefledikleri başarılara ulaşırlar."