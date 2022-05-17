Öğretmenlik sınavları ne zaman yapılacak? Başöğretmen ve Uzman öğretmenlik eğitimi başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'yi yayımladı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı yönergeye göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Başöğretmen ve Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman başlayacak?

Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav başvurusu ne zaman?

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Başöğretmenlik Eğitim Programı başvuru şartları neler?

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan eğitim kurulu kararıyla belirlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte on yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenlerin başvuruda bulunabilecek.

Uzman ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenlerde/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ile Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.

Uzman ve başöğretmenlik sınavına kimler başvurur?

Mevcut öğretmenlerin;

a) Uzman öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak ilk şart 10 yıllık mesleki kıdeme sahip olmak.

b) Başöğretmenlik için ise 10 yıllık uzman öğretmenlik kıdemi şartı var. Yani başöğretmenlik için 2006 yılında uzman öğretmen olup uzman öğretmen olarak 10 yıl görev yapmış olanlar başvurabilecek.

(Bu noktada yönetmeliğin 14. maddesine bakılabilir)

Süre hesabı için özetle:

- Adaylık süresi,

- Asker öğretmenlik süresi (temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç),

- Sözleşmeli öğretmenlik,

- Kanuni izin süreleri, (yıllık izin, yaz tatili, mazeret izinleri, hastalık ve refakat izinleri) (yani 657 sayılı yasaya göre alınan aylıksız izinler süreden sayılmıyor)

- Eğitim Kurumu Yöneticiliğinde geçen süreler,

- Özel okullar ile diğer özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçen süreler

- 4688 sayılı yasa gereği aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izin süreleri,

- Vekalet ve geçici görev süreleri

Süre hesabında değerlendirilecektir.

c) Kademe İlerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alıp kanuni süre olan 10 yıl sonra dosyasından silinenler başvuruda bulunabilirler.

d) Uzman öğretmenlik için 180 saatlik, başöğretmenlik için ise 240 saatlik eğitimi tamamlamak.

e) Başöğretmenlik için Başöğretmenlik Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını (yönerge Ek-3)tamamlamış olmak, uzman öğretmenlik için Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını (yönerge Ek-2) tamamlamış olmak.