Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi belli oldu. Öğretmenler başvuruların ne zaman yapılacağını, başvuru işlemlerinin nereden nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman?
Merakla beklenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi belli oldu. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Başöğretmenlik sınavı 2022 tarihi:
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022'de yapılacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.