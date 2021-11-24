Öğretmenlerin özel gününde müjdeyi verdi

Yeni Akit/Ankara

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Hasan Turan, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere yeni mali ve sosyal haklar getirildiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Hasan Turan, “Eğitime, öğrenciye, öğretmene her zaman destek olan hükümetimiz, hazırladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimize yeni mali ve sosyal haklar getiriyor. Özlük haklarının iyileştirilmesinden 3600 ek göstergeye kadar sağlanacak olan yeni haklar şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.