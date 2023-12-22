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Yerel Öğretmenleri taşıyan servis aracı devrildi!
Yerel

Öğretmenleri taşıyan servis aracı devrildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 17:53:00 -
Öğretmenleri taşıyan servis aracı devrildi!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Çevirme İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan Ali İhsan K. yönetimindeki servis minibüsü, sisin etkili olduğu Çevirme Mahallesi ile Siverek sapağı arasında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Kazada, ilk belirlemelere yaralanan 9 kişi Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

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