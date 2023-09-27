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Yerel Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı
Yerel

Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 20:48:00 -
Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8’i öğretmen 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında, 65 AAG 281 plakalı kapalı kasa kamyonet Aşağı Tulgalı İlkokulunda görevli öğretmenleri taşıyan 65 AAF 497 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada 8’i öğretmen 12 kişi hafif şekilde yalandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan öğretmenleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Hafif yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan öğretmenler, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

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