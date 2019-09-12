Öğretmenlere trafik eğitimi verildi 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.

2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öncesi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi. 4 oturum şeklinde düzenlenen eğitim programı kapsamında toplam bin 180 öğretmene, Trafik Eğitim Semineri verildi. Duyarlılık ve farkındalık eğitimlerin artarak devam edeceği açıklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.