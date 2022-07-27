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Eğitim Öğretmenlere rekor promosyon! Tek seferde ödenecek rakam dudak uçuklattı
Eğitim

Öğretmenlere rekor promosyon! Tek seferde ödenecek rakam dudak uçuklattı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki öğretmenlere tek seferde 20 bin 880 TL promosyon ödemesi yapılacak. Rekor düzeyindeki ödeme 15 Eylül'de başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 10:58:00 -
Öğretmenlere rekor promosyon! Tek seferde ödenecek rakam dudak uçuklattı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki öğretmenlere tek seferde 20 bin 880 TL promosyon ödemesi yapılacak. Rekor düzeyindeki ödeme 15 Eylül'de başlayacak.

 

Edinilen bilgilere göre, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen ve personellerine rekor düzeyde promosyon ücreti ödenecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan toplam bin 300 personel 580 TL olmak üzere 36 ayda toplam 20 bin 880 TL promosyon ücretini tek seferde alacak.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan kapalı zarf ve ardından teklif artırma usulü ile yapılan ihaleyi kazanan banka, 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren, 36 ay boyunca maaş, ek ders, harcırah gibi ödeneklerini bankadan alacaklar ve banka eğitim çalışanlarına kişi başı aylık 580 TL üzerinden toplam 20 bin 880 TL'yi tek seferde ödeyecek.

 

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Yorumlar

Mahmut Oz

Mudur daha henuz buna 'biz cikarttik'diye aciklama yapmadimi?
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