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Ekonomi Öğretmenlere Özel Destek Paketi
Ekonomi

Öğretmenlere Özel Destek Paketi

Türkiye Finans Katılım Bankası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oluşturduğu ve 30 Kasım’a kadar geçerli olacak “Öğretmenlere Özel Destek Paketi” ile öğretmenlere ve eğitimcilere avantajlı bireysel finansman imkanlarının yanı sıra rekabetçi kâr paylaşım oranları, e-ticaret alışverişlerinde kullanılabilecek eksta bonus puanlar, indirimli tamamlayıcı sağlık sigortası gibi birçok faydayı bir arada sunacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:40:00 -
Öğretmenlere Özel Destek Paketi

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz farklılaşan ihtiyaçlar doğrultusunda özel destek paketler oluşturarak pandemi döneminde topluma ve ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Özdeniz, pandemi nedeniyle toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına uygun kampanyalar üretmeyi başlıca sorumlulukları arasında gördüklerini ifade ederek, “Bugüne kadar sağlıkçılarımız, kamu çalışanlarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza özel değer teklifleri içeren destek paketleri sunduk. Toplumsal fayda odaklı yaklaşımımızın devamı olarak bu dönemde önemli görev üstlenen öğretmenlerimizin ihtiyaçları için yanlarında olmak istedik” dedi.

Minnetin yansıması

“Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini emanet ettiğimiz, her koşulda büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren öğretmenlerimize de duyduğumuz bu minnetin bir yansıması olarak onlar için ‘Öğretmenlerimiz İşe Değil Derse Gider’ diyerek özel bir destek paketi oluşturduk” diyen Özdeniz, şunları kaydetti:

Kovid 19'u da kapsıyor

“Öğretmenlere Özel Destek Paketi ile eğitime gönül veren öğretmenlerimize maddi destekler sunarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı ve tedavisini de kapsayan avantajlı bir tamamlayıcı sağlık sigortası imkanı sağlıyoruz. Amacımız öğretmenlerimizin daha iyi ve güvenli şartlarda görevlerinin başında olmalarına katkı sağlamak. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında, birçok zorluğa rağmen özveriyle görevinin başında olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü şimdiden kutluyorum.”

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