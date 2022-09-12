Öğretmenlere hazırlık ödeneği verilecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 1325 lira olduğu belirtildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 1325 lira olduğu belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, bugünden itibaren hazırlık ödeneği verilecek.
Bakan Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 1325 lira olduğu ifade edildi.
(İLKHA)