Öğretmenlere aşılama başladı mı? Yüz yüze eğitime başlamayan öğretmenler aşılanacak mı?

15 Şubat’ta köy okulları yüz yüze eğitime başladı. 1 Mart’tan itibaren de ilkokul ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim öncesi öğretmenler için aşı sürecinin şubatın son haftasında başlayacağını duyurmuştu. Korona virrüs tedbirleri kapsamında okulların 1 Mart günü kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek. Bu nedenle bugün itibariyle öğretmenler için aşılama süreci başladı.

İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Öğretmenlerin aşı programı için, listeler randevu sistemine işlendi. Bakan Ziya Selçuk da öğretmenlerle birlikte ilk aşısını yaptırdı. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler aşılama listesinde öncelikli gruplar arasındaydı. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Öğretmenlerimizle beraberiz. Öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu olduk. Daha sonraki süreçte öğretmenlerimiz sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak. Aşı tedavi süreciyle ilgili Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor. Biz listesini iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi kıs mesaj göndererek bilgi alabilirler. Yine randevu sistemi oluşturuluyor.