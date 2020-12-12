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Aktüel Öğretmenler ve personel omuz omuza verip okul boyadı
Aktüel

Öğretmenler ve personel omuz omuza verip okul boyadı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:13:40 -
Öğretmenler ve personel omuz omuza verip okul boyadı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, Mevlana İlkokulu idarecileri ve personeli, eğitim ve öğretimin uzaktan devam ettiği süreçte boya, badana ve sınıfların bakımını yaptı.

Mevlana İlkokulu Müdürü Ahmet Naim Çelik ve personeli, öğrencilerinin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için sınıfların dökülen boyalarını kazıyarak yeniledi ve okula kazandırılan akıllı tahtaların kurulumunu yaptı.

Öğrencilerle bir ay beraber olabildiklerini belirten Çelik, eğitim ve öğretimin uzaktan devam ettiği süreçte okuldaki eksikleri gidermek için harekete geçtiklerini söyledi.

Sınıfların boyanması ve akıllı tahtaların kurulumunun yapılmasının gerektiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Okulumuzda akıllı tahtalarımız yoktu. Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürümüz aracılığıyla temin ettik, yardımcı personelimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla kurulumunu, montajını beraber yaptık. Sınıflarımızı boyamamız gerekiyordu, yine aynı şekilde arkadaşlarımızla beraber 8 sınıfımızı herhangi bir ücret ödemeden tamamen kendi el emeğimizle boyadık."

Salgın sürecinin bitmesiyle bir an önce yüz yüze eğitime dönmek istediklerini kaydeden Çelik, "Öğrencilerimizi özledik, onlar için okulumuzu hazır ettik, tek eksiğimiz sadece öğrencilerimiz. Bir an önce öğrencilerimize kavuşmayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

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