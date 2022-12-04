Öğretmenler, özel öğrencileri hayata hazırlamak için özveriyle çalışıyor

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 45 özel öğrenciye eğitim verilen merkezde görev yapan 30 öğretmen, özel öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak için uğraş veriyor.

Günlük ve toplumsal yaşam becerisi kazandırmak amacıyla tuvaletten diş fırçalamaya, yemek yeme alışkanlığına kadar öğretmenlerin öğrencilere yardımcı olduğunu anlatan Merkezin müdürü Erkan İyiliksever, “Öğrencilerimizin bağımsız yaşam becerisi elde etmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada çalışmaktan çok mutluyuz” ifadesini kullandı.