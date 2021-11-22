Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü şiirleri
Öğretmenler Günü hangi gün? Kasım ayının sonu yaklaşılırken pek çok kişi öğretmenler gününün ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü için şiir
Kasım ayının son günleri yaklaştıkça pek çok kişi öğretmenler gününe ne kadar zaman kaldığını araştırmaya başladı. Öğretmenler günü ne zaman? Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor?
Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü şiirleri
Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. Öğretmenler günü bu sene çarşamba gününe denk geliyor.
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.
Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın
ANA GİBİ, BABA GİBİ
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...