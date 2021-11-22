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Yaşam Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü şiirleri
Yaşam

Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü şiirleri

Öğretmenler Günü hangi gün? Kasım ayının sonu yaklaşılırken pek çok kişi öğretmenler gününün ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü için şiir

Yeniakit Publisher
2021-11-22 22:14:00 -
Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü şiirleri

Kasım ayının son günleri yaklaştıkça pek çok kişi öğretmenler gününe ne kadar zaman kaldığını araştırmaya başladı. Öğretmenler günü ne zaman? Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor?

Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü şiirleri

Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. Öğretmenler günü bu sene çarşamba gününe denk geliyor.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

 

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

 

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

 

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

 

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

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