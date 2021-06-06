Öğretmenler aşı randevusu alabiliyor mu? Öğretmenler aşı randevusunu nereden nasıl alacak?
Öğretmenlerin aşı randevusu açıldı mı? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Özellikle yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için öğretmenlerin aşılanması son derece önemli. Peki, aşı randevusu nereden alınıyor? Öğretmenler aşı randevusu alıyor mu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısında haziran ayının aşı seferberliği şeklinde geçeceğini açıkladı. Yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için öğretmenlerin aşı olması son derece önemli. Peki, öğretmenler aşı randevusu alabiliyor mu?
Öğretmenler aşı randevusu alabiliyor mu? Öğretmenler aşı randevusunu nereden nasıl alacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, “Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Aşı randevuları MHRS web sitesi, uygulaması ve ALO 182 üzerinden alınabiliyor.
ONLİNE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ