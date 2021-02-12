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Eğitim Öğretmenler 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkabilecek mi?
Eğitim

Öğretmenler 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkabilecek mi?

Öğretmenler için bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasaklar kalktı mı? Öğretmenler 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 21:41:00 -
Öğretmenler 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkabilecek mi?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine seyahat yasağı ile ilgili yeni genelge gönderildi. Yeni genelge ile öğretmenlerin ve eğitim personellerin seyahat yasağı ile ilgili açıklama yapıldı.

Öğretmenler 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkabilecek mi?

81 il valiliğine gönderilen seyahat yasağı ile ilgili yeni genelgede öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat’ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek ve seyahat yasağından muaf sayılacaklar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti” konulu genelgede öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat’ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri duyuruldu.

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