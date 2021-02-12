İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine seyahat yasağı ile ilgili yeni genelge gönderildi. Yeni genelge ile öğretmenlerin ve eğitim personellerin seyahat yasağı ile ilgili açıklama yapıldı.

Öğretmenler 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkabilecek mi?

81 il valiliğine gönderilen seyahat yasağı ile ilgili yeni genelgede öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat’ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek ve seyahat yasağından muaf sayılacaklar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti” konulu genelgede öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat’ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri duyuruldu.