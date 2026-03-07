Öğretmenden hayat kurtaran müdahale!

Olay, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde bulunan Serinyol 110. Yıl İlkokulunda yaşandı. İlkokul 2.sınıf öğrencisi Ali Hamis, yemek yediği esnada boğazına yiyecek kaçtı. Boğazına yiyecek kaçan Hamis’in nefes almakta zorlandığını gören öğretmeni Nazime Demiray, öğrencisini nefes almadığını fark etti. Öğrencisinin nefes alamadığını gören Nazime öğretmenin, heimlich manevrası uygulayarak öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Oğluna heimlich manevrası yaparak hayatını kurtaran öğretmene, anne Beyhan Hamis teşekkür ederek minnettar olduğunu söyledi.

"Oğlum okulda yemek yerken boğazına kaçtı, öğretmeni geldi ve oğluma yardım etti"

Oğlunu heimlich manevrası yaparak kurtaran öğretmene minnettar olduğunu ifade eden anne Beyhan Hamis, "Oğlum okulda yemek yerken boğazına kaçtı ve nefes alamadı. Sonra öğretmen geldi ve oğluma yardım etti. Öğretmene çok teşekkür ederim ve Allah ondan razı olsun. Biz 9 yıldır Türkiye’deyiz. Türk halkından çok memnunum ve herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"Öğretmen geldi, heimlich manevrası yapıp sırtına vurdu ve kardeşimi kurtardı"

Kardeşini öğretmeni heimlich manevrası yaparak kurtardığını söyleyen Lirrasim Hamis, "Kardeşim, ilk başta yemek yemiyordu ve sonra boğazında kaldı. Su içiyordu ama yiyecek geçmiyordu. Öğretmen geldi ve heimlich manevrası yapıp sırtına vurdu. Öğretmen kardeşimi kurtardı" ifadelerini kullandı.