Öğretmen yer değiştirme başvurusu ne zaman 2021 öğretmen il içi il dışı atama takvimi 2021

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kadrolu öğretmenlerin beklediği yer değiştirmelere ilişkin önemli açıklama geldi. 2021 yılı yer değiştirme takvimini merak eden bnilerce öğretmen açıklanan tarihlerde yer değiştirme başvurularını yapmaları gerekiyor. MEB öğretmenler için mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sürecine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamayı bizzat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı.

Öğretmen yer değiştirme başvurusu ne zaman 2021

Öğretmenlerin il dışı tayinleriyle ilgili müjdeli haberi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini zamanı geldiğinde yapıyor. Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir. Yani üç ayrı atama söz konusu ve bunlar duyuruluyor." dedi.

Ziya Selçuk şöyle devam etti: "Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak."

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

2021 yer değiştirme başvurusu “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuru belgeleri de eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek. Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.

Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.