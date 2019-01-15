Öğretmen polis avukat hemşire imam maaşları | 2019 Ocak memur maaş zammı

2019 Ocak Memur zammı milyonlarca memur tarafından merakla takip ediliyordu. Senede 2 dönem zam alan devlet memurlarının 2019 yılı ilk zammı Ocak ayı içerisinde olacak. Öğretmen polis avukat hemşire imam maaşları ne kadar oldu? Memur maaşlarına ne kadar zam yapıldı? 2019 Ocak memur maaş zammı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2018'de yüzde 0,40 azalırken, yıllık bazda yüzde 20,30 oldu. Memurların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Memurların ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldı. İşte 2019 emekli ve memur maaşları hakkında ayrıntılı bilgiler... Hazine ve Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı belirtilerek, bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil (2 çocuk-eş çalışmıyor) en düşük memur maaşının 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığının da 2 bin 379 liraya yükseldiği bildirildi.

2019 Ocak Öğretmen, Polis, Hemşire, İmam Maaşları

MEMUR MAAŞLARI KAÇ LİRA OLDU?

Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yılın ilk ayından başlayacak şekilde 10,73'lük zam yapıldı. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği haber geldi, enflasyon canavarına karşı geçim mücadelesi veren vatandaşlar 2019 zam oranlarını araştırıyor. İşte polisinden doktoruna, avukatından mühendisine kalem kalem memur maaşları…

2019 YILININ İLK 6 AYINA AİT MEMUR MAAŞ KATSAYILARI

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kamu çalışanlarının aylıklarının hesaplanmasında kullanılan katsayıların belirlenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.

Tebliğe göre kamu çalışanlarının maaşlarında enflasyon farkı ile birlikte %10,73 oranında artış yapıldı.

2019 YILININ İLK ALTI AYI İÇİN BELİRLENEN KATSAYILAR

Aylık Katsayısı: (0,130597)

Taban Aylık Katsayısı: (2,044187)

Yan Ödeme Katsayısı: (0,041416)

KAMU ÇALIŞANLARINA ÖDENECEK AİLE YARDIMI TUTARLARI

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ (2019/I)

ÇALIŞMAYAN EŞ İÇİN: 278,7 ?

HER BİR ÇOCUK İÇİN: 0 – 6 yaş çocuk 65,3 ?

6 yaşından büyük çocuk 32,6 ?

Not: Toplu sözleşme gereğince, en az %40 engelli çocukları olan memurlara %50 artırımlı ödenmektedir.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Her ayın 15'inci günü maaşlarına alan memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacaklar.

Asgari geçim indirimi AGİ ne kadar?

AGİ tutarı 2018 yılında 152,21 ile 258,76 lira arasındaydı. Yeni asgari ücretle birlikte AGİ 2019 yılında en düşük 191,85 TL - en yüksek tutar 326,15 TL oldu. İşte tüm çalışanların 2019 yılı AGİ ödemeleri:

Bekar 191.85

Evli eşi çalışmayan 230.22

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışan 191,85 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

AGİ maaşa dahil mi?

Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir.gari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.