Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? Öğretmenlik kanunu ne zaman yasalaşacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu çıktı mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmen maaşı ne kadar artacak? Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim modeli ile öğrencilerin başarısını yükseltmeyi amaçlıyor. AK Parti tarafından hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, 11 Ocak 2022 günü kabul edildi. Buna göre, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik hayata geçiyor. Öğretmenler derecelerine göre de maaşlarına zam yapılacak. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler,
Milli Eğitim Bakanlığı daha kaliteli eğitim için kolları sıvadı. Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi geçtiğimiz günlerde komisyonda kabul edildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor.
Öğretmenlik Meslek Kanunu maaşlar ne kadar olacak?
Öğretmenlerin mesleki gelişimine öncelik verilecek. Bu kapsamda 10 yıllık öğretmen, 180 saat meslek için eğitimden geçecek. Yazılı sınava girecek, başarılı olursa uzman öğretmen olarak 1 derece ve 1.000 lira maaş zammı alacak. 10 yıllık uzman öğretmenler ise, 240 saatlik mesleki eğitimi tamamlayıp, sınavı geçerse başöğretmen unvanıyla birlikte ilave 1 derece ve 2.000 lira maaş artışı kazanacak. Öğretmenler yüksek lisans ve doktora yapmaya teşvik edilecek. Türkiye'de şu anda mastır yapan öğretmen sayısı 117 bin ve bu sayı toplam öğretmenlerin sadece yüzde 10'u. Finlandiya'da ise öğretmenlerin tamamının yüksek lisans derecesi bulunuyor.
Türk eğitim sisteminde, kıdemli öğretmenlerin, öğrenci başarısına somut katkısı görülüyor. 20 yıl ve üzeri deneyimi olan öğretmenin okuttuğu öğrenci ile 5 yıl ve altı deneyimi olan öğretmenin öğrencisi arasında 70 kata varan başarı farkları gözleniyor. Bu nedenle öğretmenlerin meslek sürecinde yetkinliğinin artırılması sağlanacak.
Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir?
10 yıllık uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak.
Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.
Öğretmenlik meslek kanunu ne zaman çıkacak, yasalaşacak?
AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 AK Parti milletvekilinin imzasıyla verilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' görüşmeleri yaklaşık 14 saat sürdü. Öğretmenlik Meslek Kanun teklifi yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girecek.