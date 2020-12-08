Öğretmen maaşı ne kadar olacak? | Milyonlarca çalışan yeni yılla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki, öğretmen maaşı zam oranı belli mi?

Öğretmen maaşı ne kadar olacak 2021 | Öğretmen maaş zammı

2020 yılı sağlık çalışanları gibi öğretmenler için de bir hayli güç bir yıl oldu. Pandemiyle birlikte öğretmen özverili çalışmalarını uzaktan eğitimle sürdürmeye devam ediyor. Öğretmenler yeni yılla birlikte maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor.

Kısa bir süre önce kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE'de 2020 Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde memur maaşlarına yapılacak zamlarda tahmin edilmeye başlandı.

Şayet rakamlarla ilgili senaryolar gerçekleşirse öğretmen maaşının 4.480 TL’den 5.226 TL’ye çıkması bekleniyor.