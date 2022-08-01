Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Öğretmen il dışı atama sonuçları:

MEB 2022 yılı öğretmen il içi ve iller arası atama takvimi ve duyurusu yayınlandı. 2022 yılı iller arası yer değiştirme işlemleri, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda tamamlandı. MEB 2022 il dışı tayin başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler, iller arası öğretmen tayin başvuruları 25 Temmuz-29 Temmuz'da tamamladı. İl dışı atama-tayin başvuru suçları sorgula araştırması iller arası tayin başvurusunu yapan öğretmenler tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Öğretmen il dışı atama, tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.

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Öğretmen il dışı tayin başvuru şartları neler

Öğretmen iller arası tayin-atama başvuru şartları neler?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Öğretmen il dışı atamalar nasıl yapılacak?

1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.