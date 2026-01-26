  • İSTANBUL
Öğretmen geri manevra yapan aracın altında kaldı

Denizli’de arkadaşları tarafından evine bırakılan 56 yaşındaki öğretmen, otomobilin geri manevra yaptığı sırada aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Denizli’nin Tavas ilçesinde gece saatlerinde yaşanan feci kaza, bir öğretmenin hayatına mal oldu. Olay, Tavas ilçes, Yorga Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Susan (56) arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanına gitti. İki öğretmen arkadaşıyla birlikte gittiği eğlence mekânından gece saatlerinde ayrıldıktan sonra Mehmet Susan, arkadaşları tarafından otomobille evine bırakıldı. Araçtan indikten sonra otomobilin arka kısmından geçmek isteyen Mehmet Susan, sürücünün geri manevra yapması sonucu aracın altında kaldı. Panikleyen sürücünün bu kez ileri hamle yapmasıyla Mehmet Susan’ın üzerinden bir kez daha geçildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Mehmet Susan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Mehmet Susan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

