Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) seminer dersleri ne zaman başlayacak? ÖBA seminer dersleri hangileri?

Milli Eğitim Bakanlığı uygulama değişikliğine gitti ve sömestr tatilinde uygulanan eğitim programı açıklandı. Peki öğretmenler yarıyıl tatilinde hangi derslerden seminere katılacak? ÖBA seminer dersleri hangileri?

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) seminer dersleri ne zaman başlayacak?

Öğretmenler 24 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında kendileri için hazırlanmış olan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden katılabilecekler. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olup internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

ÖBA seminer ders girişi nereden yapılacak?

Seminerlere ÖBA platformu www.oba.gov.tr’dan giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecekler. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere “seminer katılım belgesi” MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

ÖBA seminer dersleri hangileri?

ÖBA üzerinen dokuz farklı konuda eğitim imkânı sağlandı. Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi, İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Eğitimi, İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi ve Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Eğitimi.