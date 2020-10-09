Öğretmen ataması son dakika öğretmen alımları

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımları merak ediliyor. Gelen haberlere göre, MEB 60 bin öğretmen alımı yapmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımlarının ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanması da öğretmen atamalarına ilişkin belirli dönemlerin olduğu bu dönemlerde öğretmen alımlarının yapılacağı söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının dışında belediyeler ve özel eğitim kurumları da öğretmen alımı gerçekleştirmekte. İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı yapmak isteyen kamu kurumları İŞKUR iş alını yayınlamakta. Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi MABEM İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanı yayınladı. Buna göre, 9 branşta öğretmen alımı gerçekleştirilecek.

İŞKUR öğretmen alımları ne zaman?

İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan öğretmen alım başvuruları 12-13 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Öğretmen alımları hangi branşta yapılacak?

İŞKUR Kurum dışı personel alım ilanına göre, öğretmen alımları tarih, Türkçe edebiyat, matematik, rehberlik, fizik, İngilizce, biyoloji ve coğrafya.

Öğretmen alımı şartları neler?

İŞKUR kurum dışı öğretmen alımına başvurucak öğretmen adayları öğretmen alım başvuru şartlarını merak ediyor. İşte öğretmen alımı için aranan şartlar:

-TC vatandaşı olmak

-21 Yaşından küçük 45 yaşından büyük olmamak

-Kamu haklarından kısıtlı olmamak

-Manisa il ve ya ilçelerinde ikamet etmesi veya edebilecek olması

-En az üniversite mezunu olmak

-Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi Öğretmenlik programların mezun olmak

-Formasyon eğitimini tamamlamış olmak

-Askerliğini yapmış olmak ya da muaf olmak

-Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış veya katılmamış olmak

-Sabıka kaydının olmaması.

MEB öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda. bulundu.

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