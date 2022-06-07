Öğretmen ataması olacak mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğretmen ataması yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim öğretim yılında öğretmen atamalarının yapılıp yapılmayacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki 2023 yılıda öğretmen ataması var mı, MEB ne kadar öğretmen ataması yapacak? İstanbul'da öğretmen ataması olacak mı? İşte detaylar.

Öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek. İstanbul'a ağırlık verdik. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. Atanacak öğretmenlerin yüzde 50'si İstanbul'a atanacak. İstanbul'a ağırlık verdik. Öğretmen ataması olacak. Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ara tatillerde mesleki gelişim eğitimlerinde zorunluluk kalktı mı?

Bakan Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri devam ediyor. Covid-19 salgınında öğretmenlerimiz çok yoruldu. Biz, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek için bir öğretmen bilişim ağı oluşturduk. İlk defa bu sene öğretmenlerin ara tatillerde öğretmenlerin okula gelme zorunluluğunu kaldırarak uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamladılar. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında da ara tatillerde öğretmenlerimizin okula gelme zorunluluğunu kaldıracağız" dedi.