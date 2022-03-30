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Eğitim Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ataması takvimi son durum:
Eğitim

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ataması takvimi son durum:

Öğretmen ataması tarihi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merakla beklenen öğretmen ataması takvimine ilişkin açıklamada bulundu. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Milli Eğitim bakanlığı atama takvimi:

Yeniakit Publisher
2022-03-30 10:55:00 -
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ataması takvimi son durum:

Öğretmenlerin merakla beklediği atama takvimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Bakan Özer, atamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ataması takvimi son durum

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak" dedi.

Atama takvimine ilişkin detaylar ise henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın detayları paylaşması bekleniyor.

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