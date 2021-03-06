Öğretmen atamaları yüz yüze sınav merkezi yerleri nerede olacak?

Geçtiğimiz tarihlerde açıklanan 20 bin öğretmen ataması haberinden sonra atanmak için sabırsızlıkla bekleyen öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması takvimini paylaştı. Sınavlara iliikin ayrıntılar ve tarihler belli oldu.

Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman?

MEB'in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi yayımlandı. Takvime göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak.Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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Sözlü sınavlar ne zaman yapılacak?

Sözlü sınavlar ise 17 Mayıs-6 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

Yüz yüze sözlü sınav merkezleri nerede?