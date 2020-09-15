  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Öğretmen atamaları sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
Eğitim

Öğretmen atamaları sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? Eylül ayında ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmelerin göreve başlamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Peki öğretmen atamaları sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 08:35:00 - 2020-09-15 08:35:54
Öğretmen atamaları sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alacak sözleşmeli öğretmenlik atamalarında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli olarak göreve başlamaya hak kazanan sözleşmeli öğretmenlerin, atamalarına ilişkin kararnamelerinin 18 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi bekleniyor. Ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler atama belgeleriyle birlikte atandıkları okullara başvuruda bulunabilecekler. İşte, detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Eylül'de atamalarını yaptığı sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlamalarına ilişkin atama kararnamelerinin 18 Eylül'de il-ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini duyurdu. MEB’den yapılan sözleşmeli öğretmenlik atama açıklaması şöyle:

Sözleşmeli öğretmen atama başvuru belgeleri neler?

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız
Siyaset

Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız

Ankara'da katıldığı programda Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuşan Libya Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü (BINA) Mustafa El Sa..
Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum
Dünya

Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum

Akdeniz ve Ege'de mültecilerin botunu batırmakla ün salan Yunanistan'dan bir skandal daha geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Meclis Üy..
26 ilde 65 yaş ve üzerine kısıtlama kararı
Korona Virüs

26 ilde 65 yaş ve üzerine kısıtlama kararı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik 26 ilde kısıtlama kararları geldi. Bazı illerimizde 65 yaş ve üzeri v..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı