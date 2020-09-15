Öğretmen atamaları sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? Eylül ayında ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmelerin göreve başlamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Peki öğretmen atamaları sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alacak sözleşmeli öğretmenlik atamalarında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli olarak göreve başlamaya hak kazanan sözleşmeli öğretmenlerin, atamalarına ilişkin kararnamelerinin 18 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi bekleniyor. Ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler atama belgeleriyle birlikte atandıkları okullara başvuruda bulunabilecekler. İşte, detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Eylül'de atamalarını yaptığı sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlamalarına ilişkin atama kararnamelerinin 18 Eylül'de il-ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini duyurdu. MEB’den yapılan sözleşmeli öğretmenlik atama açıklaması şöyle:
Sözleşmeli öğretmen atama başvuru belgeleri neler?