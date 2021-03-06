Sözleşmeli öğretmen ataması için MEB'ten duyuru geldi. Öğretmen atamaları için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri Mart ayının 15 ile 26'sı arasında gerçekleştirilecek. Kontenjanlara göre en çok atamanın yapılacağı branş sınıf öğretmenliği ve özel eğitim olacak.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmenlerin büyük bir merakla beklediği öğretmen atamaları ile ilgili açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Türkiye’yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üstünde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin iftiharı içindeyiz. Son 18 yılda aslan payını eğitim-öğretime ayırdık. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız.” açıklamalarında bulunmuştu.

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart tarihlerinde alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Mayıs tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavların 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtilirken karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları 17 Mayıs ile 18 Haziran tarihlerinde alınacak.

Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları 21-25 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz'da ilan edilecek.

Öte yandan sözlü sınava ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz'da alınacak ve itirazlar 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların 8 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu.