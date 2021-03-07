Öğretmen atamaları ne zaman? 20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce öğretmen adayının beklediği 2021 öğretmen atamalarına ilişkin müjdeyi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitim-öğretim bütçesinin 211 milyarı aştığını belirten Erdoğan, “Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız. 20 bin öğretmen atamamızın milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” demişti. Erdoğan’ın öğretmen atamasına yönelik müjdesinden sonra öğretmen atama takvimi de merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına ilişkin takvimi açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamaları ne zaman 2021?

Son dakika 20 öğretmen ataması haberi: Öğretmen atamasında beklenen takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları açıklandı. Buna göre; ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak; sonuçlar, 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

20 bin öğretmen ataması, branş dağılımı, taban puanları, kontenjanları... Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak. Başvurular elektronik ortamda alınacak Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında adayların atanacakları alanlara göre 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

Hangi tarihte pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamışlar öğretmen atamasına başvuracak?

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu kapsamda; 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere ön başvurular, ilkatama.meb.gov.tr internet adresinden alınacak. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar; belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeyecek. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.

Öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?

Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı. Buna göre; en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.