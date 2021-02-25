Öğretmen atama başvuruları ne zaman alınacak? 20 bin öğretmen ataması son dakika!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı 20 bin öğretmen ataması hakkında da konuştu. Atama takvimine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Selçuk, ''Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerinde yüz yüze eğitime geçilmesine karar vermişti. Aynı tarihte, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokullarda yüz yüze eğitime, diğer sınıflarda da seyretilmiş eğitim başlanacak.