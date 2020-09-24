Öğretmen alımları yapılacak mı? MEB öğretmen atamaları

MEB öğretmen alımları. Öğretmen atamaları ne zaman 2020? Soruları atama bekleyen binlerce öğretmen adayı tarafından merak edilmekte. Koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü Mart ayından bu tarafa kapalı olan okullar 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle anasınıfı ve birinci sınıfların seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitimleri başladı. MEB’den yapılan açıklamada, 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında ve bu haftaların akabinde haftada 2 gün her biri 30 dakikalık 5 ders saati ile yüz yüze eğitim yapılacak. anasınıfı ve birinci sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte binlerce öğretmen adayı da öğretmen alımlarının olup olmayacağını merak etmeye başladı. Ücretli öğretmen alımlarına yönelik başvurular geçen haftalarda sona ermişti. Ücretli öğretmen alımlarından sonra öğretmen adayları yeniden alımlarının olup olmayacağını merak ederken öğretmen alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi.

Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Okulların açılmasının ardından ücretli öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2 Eylül tarihinde başlayan başvuru işlemleri 14 Eylül tarihinde sona ermişti. Ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunan adaylar sonuçların açıklanmasını beklerken, Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen alımlarına ilişkin açıklama geldi.

Öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen alımları yapılacak mı? Öğretmen alımları ne zaman? Sorları kısmı de olsa okulların yüz yüze eğitime başlaması binlerce öğretmen adaylarını umutlandırmıştı. Adaylar, seyretilmiş sınıflar için yeni öğretmenlere ihtiyaç olduğunu söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen alımının gerçekleştireceğini söylemekte. Peki Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına ilişkin ne söylüyor?

MEB öğretmen alımı olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı.