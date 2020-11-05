Kamu personeli alımı 2021 | Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler alımların ne zaman olacağını araştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılında yapılacak toplam personel alımı sayısı belli oldu. Vatandaşlar öğretmen atamalarının tarihini, polis ve bekçi alımı olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, personeli alımı var mı? | Öğretmen atamaları ne zaman?

Öğretmen alımları ne zaman? MEB öğretmen atama başvurusu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, öğretmen atamaları konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

Polis alımı 2021 | Bekçi alımları ne zaman

Kamu kurum ve kuruluşlarına 2021 yılında 100 bin personel alımı yapılması bekleniyor. Söz konusu alımların öğretmen, polis, bekçi ve sağlıkçı kadrolarında olması bekleniyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın da 2021 yılı içerisinde alım yapması bekleniyor. Gelen haberlere göre 2021 yılında Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı gerçekleştirecek.