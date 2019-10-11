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Öğretmen alımı ilanı yayınlandı son dakika! Sözleşmeli öğretmen alımları ne zaman?

Öğretmen alımı, kamu sözleşmeli personel alım haberleri. Öğretmen alımları merak ediliyordu. Sözleşmeli kamu öğretmen alım ilanlarına bakıldığında Sayıştay okul öncesi ile çocuk gelişimci öğretmeni alacağını duyurdu. Peki Öğretmen alımı ne zaman yapılacak? Sayıştay sözleşmeli öğretmen alımı başvuru şartları neler?

11 Ekim 2019 Cuma 12:32
Öğretmen alımı ilanı yayınlandı son dakika! Sözleşmeli öğretmen alımları ne zaman?

Öğretmen alımı, kamu sözleşmeli personel alım haberleri. Öğretmen alımları merak ediliyordu. Sözleşmeli kamu öğretmen alım ilanlarına bakıldığında Sayıştay okul öncesi ile çocuk gelişimci öğretmeni alacağını duyurdu. Peki Öğretmen alımı ne zaman yapılacak? Sayıştay sözleşmeli öğretmen alımı başvuru şartları neler?

Sayıştay sözleşmeli öğretmen alımı ilanında şu ifadeler kullanıldı: Başkanlığımız Sosyal İşler Birim Başkanlığına bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca bir adet Öğretmen (Okul Öncesi) ile bir adet Çocuk Gelişimcisi olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak sözlü sınavla (sözlü sınav mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.) personel alınacaktır.

İlgili ilan metni ekte olup, son başvuru 22 Ekim 2019 tarihinde mesai bitimidir. Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve sınava katılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati daha sonra www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.”

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:32
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