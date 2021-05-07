Öğretim görevlisinden derste skandal sözler! ‘Ümmet anlayışı bir işe yaramıyor’

YENİ AKİT / ANKARA

Kastamonu Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğr. Gör. Semra Altıkulaç, öğrencilerine uzaktan eğitim dersi verdiği esnada, Peygamberimiz ve Araplar için kullandığı ifadeler tepki çekti.

“Peygamber ölür ölmez…”

Tarihteki Türk-Arap ilişkilerini anlatan Altıkulaç, "Türk tarihi boyunca Arapların Türklere faydasını hiç görmedik. Arapların bence kendilerine de faydası yok. Peygamber ölür ölmez ikilik çıkaran manyak bir toplum. Peygambere eziyet etmişler. Bizim kadar sahip çıkmamışlar. Bugün altın tuvaletlere ediyorlar ama dünyadaki Müslümanlar aç. Ben de Araplardan bize hiçbir fayda gelmeyeceğini bilen bir insanım" dedi.

“Araplar daima arkadan vurdu”

Altıkulaç, “Bana Arap demeyin arkadaşlar. Hakikaten tüylerim diken diken oluyor. Şimdiye kadar Araplardan Türklere bir fayda geldiğini görmedim. Bu kadar yıllık Türk tarihini okuduk falan. Tarihte bir örneği yok. Daima arkadan vurma, daima düşmanla bir olma. Bu da benim aynı dine mensup olduğum dindaşım. Ümmet anlayışı o yüzden bir şeye yaramıyor." ifadelerini kullandı.