Öğrenim kredisi ve bursu arttı mı? 2021'de burs ve kredi miktarı ne kadar artacak?
AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere 2021 yılında burs ve kredi ödemelerinde artış olacağı müjdesini verdi. Peki, 2021'de burs ve kredi miktarı ne kadar artacak?
2021 yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verlecek öğrenim kredisi ve burs miktarını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.
2021'de burs ve kredi miktarı ne kadar artacak?
AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yükseklisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1.950 liraya çıkarmış oluyoruz. Ocak ayında 452 bin öğrencimize burs, 1 milyon 11 bin öğrencimize kredi olarak yatırılacaktır" açıklamasında bulundu.