Öğrenciye fitre verilir mi? Okuyan kardeşe fitre verilir mi?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini verecekler ise Ramazan Bayramına yaklaştığımız şu günlerde fitre ve oruç fidyesinin kime verilip kime verilmeyeceğini araştırıyor. Peki fitre kime verilir? Fitre verilecek kişiler kimler?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir

Fitre verilecek kişiler verilmeyecek kişiler kimler?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fitre verilmez. (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

Öğrenciye zekat fitre verilir mi?

Zekat ve fitrelerini okuyan, ilim tahsil edenen öğrencilere vermek isteyenler öğrenciye fitre, zekat verilir mi? sorusnu sormakta. Din ilmi tahsil eden ve din ilmi öğretenlere zekât vermek caizdir. Eğer öğrenci ya da eğitim kurumlarına zekat vermek isteyenler için:

Zekat verecek kişilerin birinci önceliği zekat vereceği kurumun Allah yolunda olup olmadığına bakmaktır. Kuran eğitimi alan talebelere öğrencilere vermek daha uygun ve doğrudur. Üniversite de eğitim gören öğrenciye zekat ve fitre verecek olan kişiler için öğrencinin maddi durumuna bakmak gerekiyor. Eğer yardıma muhtaç ise öğrenciye fitre ve zekat verilmesinde mahsur yoktur.