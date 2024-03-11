Öğrencisine 'Günah işleyelim' diyen tacizci 'İnsan hakları' hocasından yeni sapıklık!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Olkan Senemoğlu.'nun kız öğrencileri odasına çağırarak taciz ettiği iddia edildi. Açığa alınan O.S.'nin daha önce de taciz şikayetiyle üç kez görevden uzaklaştırıldığı belirlendi. Kabusu yaşayan üniversiteli G.N.İ.'nin anlattıkları tüyler ürpertti.

"Biraz günah işleyelim"

Ders konularına geri dönmek isteyen G.N.İ.'yi umursamayan Olkan.Senemoğlu, "Keyfin yoksa atlayalım baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" diyerek devam etti. Korkudan ne yapacağını şaşıran G.N.İ., geç kaldığını bahane ederek odadan ayrıldı.

"Orada isteyen istediği günahları işler"

Öğretim üyesi O.S. iddiaya göre ilerleyen günlerde de tacizlerini sürdürdü. 3 Ocak 2024 tarihinde telafi dersine katılan G.N.İ. arkadaşı D. K.'nin önüne oturdu. Sınıfa giren O.S. derse başlamadan önce sınıftaki öğrencilere dönerek, "Mezuniyet balosunu bir okulda yapın, davet ederseniz bende gelirim. Orada isteyen istediği günahları işler" dedi.

Genç kızın anlattıkları mide bulandırdı!

Daha sonra G.N.İ'nin yanına gelen Olkan Senemoğlu genç kıza baloya katılıp katılmayacağını sordu. İddiaya göre önce elini genç kızın omzuna atan O.S. daha sonra elini genç kızın teninde ve iç çamaşırında gezdirmeye başladı. G.N.İ. sınıftan kaçarak uzaklaştı.

Açığa alındıktan bir süre sonra göreve geri döndü

Yaşadığı tacizi baba A.İ.'ye anlatan G.N.İ., Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Olkan Senemoğlu hakkında şikayetçi oldu. G.N.İ. psikoterapi desteği görmeye başlarken, yürütülen soruşturma kapsamında Olkan Senemoğlu okul yönetimi tarafından açığa alındı. Olkan.Senemoğlu'nun dört yıl öncede taciz şikayetiyle 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı, mahkeme kararıyla göreve geri döndüğü ortaya çıktı.

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Kaynak: Sabah Gazetesi/ Ümit Erkan Demircan