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Dünya Öğrencisi tarafından darbedilen öğretmene 6 milyon TL tazminat
Dünya

Öğrencisi tarafından darbedilen öğretmene 6 milyon TL tazminat

Yeniakit Publisher
2024-03-29 17:19:00 -
Öğrencisi tarafından darbedilen öğretmene 6 milyon TL tazminat

Galler’de öğrencisi tarafından darbedilen öğretmen açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme öğretmene 150 bin Sterlin (yaklaşık 6 milyon 130 bin TL) tazminat ödenmesine karar verdi.

Galler’de öğrencisi tarafından darbedilen öğretmen açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme öğretmene 150 bin Sterlin (yaklaşık 6 milyon 130 bin TL) tazminat ödenmesine karar verdi.

Galler'de sosyal, duygusal ve davranışsal sorunları olan çocuklara yönelik bir okulda görev yapan öğretmen, öğrencisi tarafından kafa atılması ve yumruklanması sonucunda yüzünden, ağzından ve başından yaralanmış ve psikolojik travma geçirdi.

İngiltere'de okul müdürleri de dahil olmak üzere öğretmenleri temsil eden TUC ve ICTU'ya bağlı bir sendika olan NASUWT, işvereninin sorumluluğu reddetmesinin ardından öğretmeni desteklemek üzere harekete geçip dava açtı.

Cumhuriyet'te yer alan haber göre, mahkeme, açılan davada öğretmenin lehine karar verdi. Mahkeme öğretmene 150 bin Sterlin (yaklaşık 6 milyon 130 bin TL) tazminat ödenmesine karar verdi.

Sendika Başkanı Dr. Patrick Roach, tazminat seviyesinin eğitim sisteminin "mesleğe karşı özen yükümlülüğünde başarısız olduğunu" gösterdiğini söyledi.
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