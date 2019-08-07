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Öğrencilerin tercihi yine Atatürk Üniversitesi oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:40
Öğrencilerin tercihi yine Atatürk Üniversitesi oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yoğun bir çalışma temposunun ardından YKS sınavına giren üniversite adayları, tercihlerin açıklanmasıyla hayallerine bir adım daha yaklaştı.


Bin yıllık eğitim şehri olan Erzurum’da 1957 yılında kurulan, o tarihten bugüne sayısız başarı elde etmiş, çevresine, bölgesine ve ülkesine önemli hizmetlerde bulunmuş, 62 yıllık köklü geçmişi, bilimsel altyapısı, sosyal ve kültürel faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda öncülük etmiş Atatürk Üniversitesi, yine öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteler arasında yer aldı.


Atatürk Üniversitesi %94’lük Tercih Edilme Oranına Ulaştı


Yapılan tercihler sonrasında üniversitelerin doluluk oranları da belli oldu. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi; örgün öğretimde lisans ve ön lisans alanlarında belirlenen toplam 11,816 kontenjanın 11,143’ünün tercih edilmesiyle %94’lük doluluk oranına ulaştı.


En fazla sayıda öğrenci alan ilk üç üniversiteden biri olan Atatürk Üniversitesinin, öğrenciler için oldukça cazip imkânlar sunduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ek yerleştirmeler ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da %100’lük doluluk oranına ulaşacaklarına inandığını belirterek, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesi ailesine katılan yeni öğrencileri tebrik etti.


Çomaklı: “2023 Türkiye’sinin hedefleri doğrultusunda, köklü gelenek ve öncü anlayışımızla, hayatın hizmetinde hep ileriye sloganıyla, en iyiye ve başarıya sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Hayatlarının bu önemli kavşağında hep beraber kaliteli eğitimle, çağdaş bilimle, sanatla ve sporla geleceğimizin teminatı olan genç arkadaşlarımızı kucaklamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu amaç ve temennilerle hayırlı ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum” dedi.


“Ülkemizin En Büyük Eğitim Kurumlarından Birisiyiz”


Atatürk Üniversitesinin hem fiziki olarak hem de öğrenci sayısı açısından ülkemizin en büyük eğitim kurumlarından birisi olduğunu belirten Rektör Çomaklı: “Bu sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünya eğitim sistemini yakından takip etmemiz sonucunda ortaya koyduğumuz “Yeni Nesil Üniversite” tasarısının meyvelerini almaya başladık. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın öncülüğünde başlatılan “Yeni YÖK” vizyonu bizlere yol haritası çizdi. Bizler de bu kapsamda çalışma ağımızı genişlettik. Yeni ofisler kurduk, pasif olan birimlerimizi de tanzim ederek aktif hale getirdik. Bu sayede bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacak çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.


Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?


YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapabilecek.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:40
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