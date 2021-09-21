Öğrencilerin cıvıltısı 40 günlük kasveti dağıttı! Yaralar sarıldı, zil çaldı

11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yerinin yanı sıra okul binaları da zarar görmüştü.



Onarım ve tadilatların ardından dün Bozkurt'ta yüzyüze eğitim için Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın da katıldığı tören düzenlendi. Fatih İlkokulu ve Bozkurt Ortaokulu bahçesinde, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan törende öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldı.



Vali Avni Çakır, büyük bir afetin yaşandığını, öğretmenlerin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi afette kaybettiklerini ancak yaraların büyük oranda sarıldığını belirterek “Öğrencilerin cıvıltısı 40 gündür kasvet içindeki şehrimizi cıvıl cıvıl hale getirdi. Devlet yüz yüze eğitim için gerekli tüm tedbirleri aldı. Ancak kesintisiz şekilde devam etmesi için sizlerin de desteği çok önemli. Hepinizden en üst seviyede salgın tedbirlerine uymanızı bekliyorum. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize, ülkemize Bozkurt'umuza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Vali Çakır tarafından ilk ders zilinin çalınmasıyla öğrenciler, sınıflarına girdi.



Sinop'un Ayancık ilçesinde de selin ardından temizlenen okul binaları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi. On iki okulda 2 bin 716 öğrencinin ders başı yaptığı ilçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul bahçesi ve binalarına öğrenci ve öğretmenlerin dışında girişlere izin verilmedi.

Jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi

Bozkurt’ta yaraların sarılmasında büyük emeği geçen jandarma ve AFAD personeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi. Törende konuşan Vali Avni Çakır “Vatandaşımız sayenizde büyük moral buldu. Bu başarı sizlerin çocuklarınıza, dostlarınıza vereceğiniz en büyük şeref madalyası. Bu herkese nasip olmaz” dedi.