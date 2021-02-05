  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Öğrencileri dinleyin’ diyen Davutoğlu bu görüntüleri görmüyor mu?
Gündem

‘Öğrencileri dinleyin’ diyen Davutoğlu bu görüntüleri görmüyor mu?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde eyleme devam edenlerin taleplerinin dinlenmesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun öğrencileri dinlemek için yanlarına indiği zaman kendisine yapılan rezil muameleyi görmezden geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:04:00 -

Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden protesto gösterileri, Kabe fotoğrafı üzerinden yapılan provokasyonun ardından farklı bir boyut kazandı. Adeta turnusol kağıdı görevi gören eylemler herkesin safını gözler önüne serdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eylemlere destek vererek hükümeti hedef aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun eylemlerin başladığı günlerde protestocuların yanına indiğini ve onları dinlemeye çalıştığını, öğrenci maskeli provokatörlerin ise kendisine çirkin bir üslupla adeta saldırdığını görmezden gelen Davutoğlu, tepki çeken ifadeler kullandı.

Karar gazetesine konuşan Davutoğlu, “Bugün sizden beklenen, her kesimden insanların bulunduğu geniş insan ve akademisyen kitlesini topluca terörist ilan etmek değil, onları dinleyerek bu sorunun gerilim haline dönüşmesini engellemek” dedi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Melih Bulu’ya yapılan çirkin söylemleri görmezden gelen Davutoğlu’nun bu söylemleri de masaya yatırıldı.

Sıralamalarda en altlarda bulunan üniversitelerde dahi rektörün yuhalanmayacağını belirten Ali İhsan Karahasanoğlu, “Şurada yüzde birlik dilime girmiş öğrencilerin verdiği bir tepki mi var? Aranıza gelmiş, ellerinde silahlı korumalar yok. Rektör doğru yapmış, sizin hakkınızdır diyerek onları dinlemiş. Bunları söylerken yüzde birlik dilime giren öğrencilerin de ne cevap vereceklerse buyursun versinler. Veremiyorlar. Yuhalıyorlar. Üniversitenin rektörüne yuh çekmek için, üç beş kuruş para verin herhangi birine o da yuh çeker” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş!
Siyaset

Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş! "Yüzde 0 küsür oranındaki..."

​​​​​​​Vatan Partisi ile bir ittifaklarının söz konusu olmadığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Perinçek'in biz ittif..
Gündemi sarsan olay tespit: 'Kasetli Kayyım Kılıçdaroğlu'
Gündem

Gündemi sarsan olay tespit: 'Kasetli Kayyım Kılıçdaroğlu'

Köşe yazısında Boğaziçi provokatörlerini konu edinen Akşam yazarı Emin Pazarcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğu gü..
Eski HDP'li Milletvekili Ahmet Şık'tan isyan çağrısı
Gündem

Eski HDP'li Milletvekili Ahmet Şık'tan isyan çağrısı

Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, "Tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkartılan Boğaziçili öğrencilerin serbest bırakı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay