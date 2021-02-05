‘Öğrencileri dinleyin’ diyen Davutoğlu bu görüntüleri görmüyor mu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden protesto gösterileri, Kabe fotoğrafı üzerinden yapılan provokasyonun ardından farklı bir boyut kazandı. Adeta turnusol kağıdı görevi gören eylemler herkesin safını gözler önüne serdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eylemlere destek vererek hükümeti hedef aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun eylemlerin başladığı günlerde protestocuların yanına indiğini ve onları dinlemeye çalıştığını, öğrenci maskeli provokatörlerin ise kendisine çirkin bir üslupla adeta saldırdığını görmezden gelen Davutoğlu, tepki çeken ifadeler kullandı.

Karar gazetesine konuşan Davutoğlu, “Bugün sizden beklenen, her kesimden insanların bulunduğu geniş insan ve akademisyen kitlesini topluca terörist ilan etmek değil, onları dinleyerek bu sorunun gerilim haline dönüşmesini engellemek” dedi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Melih Bulu’ya yapılan çirkin söylemleri görmezden gelen Davutoğlu’nun bu söylemleri de masaya yatırıldı.

Sıralamalarda en altlarda bulunan üniversitelerde dahi rektörün yuhalanmayacağını belirten Ali İhsan Karahasanoğlu, “Şurada yüzde birlik dilime girmiş öğrencilerin verdiği bir tepki mi var? Aranıza gelmiş, ellerinde silahlı korumalar yok. Rektör doğru yapmış, sizin hakkınızdır diyerek onları dinlemiş. Bunları söylerken yüzde birlik dilime giren öğrencilerin de ne cevap vereceklerse buyursun versinler. Veremiyorlar. Yuhalıyorlar. Üniversitenin rektörüne yuh çekmek için, üç beş kuruş para verin herhangi birine o da yuh çeker” dedi.