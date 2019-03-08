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Öğrencilere ‘Tek umudum sensin’ çağrısı

Balıkesir Devlet Hastanesi tarafından Necati Eğitim Fakültesinde (NEF) düzenlenen ‘Tek Umudum Sensin’ konulu panelde katılımcılara kan, kök hücre, organ bağışı işleyiş süreciyle ilgili bilgiler aktarıldı.

08 Mart 2019 Cuma 09:03
Öğrencilere ‘Tek umudum sensin’ çağrısı

Balıkesir Devlet Hastanesi tarafından Necati Eğitim Fakültesinde (NEF) düzenlenen ‘Tek Umudum Sensin’ konulu panelde katılımcılara kan, kök hücre, organ bağışı işleyiş süreciyle ilgili bilgiler aktarıldı.


Balıkesir Devlet Hastanesi organizatörlüğünde Necatibey Eğitim fakültesi konferans salonundadüzenlenen ‘Tek Umudum Sensin” konulu panel Balıkesir Üniversitesi, Türk Kızılay Derneği ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Baştürk ün yaptığı panelde kan, kök hücre, organ bağışı işleyiş süreciyle ilgili bilgiler verildi. Panele konuşmacı olarak katılan Balıkesir Devlet Hastanesi yoğun bakım uzmanı Dr.Zerrin Özçelik organ naklinde beyin ölümü tanısı, Güney Marmara Kızılay Kan Merkezi kök hücre kazanım uzmanı Ramazan Çiçek kan ve kök hücre nakli, Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Emine Dursun Ekinci organ bağışının önemi, organ naklinde aile görüşmesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet Özkan organ, kan ve kök hücrebağışların dini boyutu hakkında bilgiler verdi. Doç.Dr Özkan özellikle organ kan ve kök hücre nakillerinin insan hayatiyeti konusunda çok önemli olduğuna dikkat çekerek İslam dininin de insana ve tüm canlılara verdiği öneme vurgu yaptı. Panel sonunda , Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Emine Dursun Ekinci fakülte bahçesinde bahar şenliği havasında gerçekleşen gün boyunca kurulan kan, kök hücre ve organ Bağış stantlarında öğrencilere bilgiler verilerek bağış aldılar. Organ nakil koordinatörü Ekinci fakülte öğrencilerinin stantta ilgi gösterdiklerini ifade ederek tüm Balıkesir halkını ve öğrencileri organ bağışına davet etti. Düzenlenen panele Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op.Dr.M.Burak Öztop, Kamu Hastaneleri Hiz.Başkanı Dr.Mehmet Suluoğlu, Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi İlyas Yıldıran ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:03
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